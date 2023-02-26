«Прошу пробачити тим, кому я завдала болю»: у Прощену неділю Ані Лорак розповіла про «токсичне кохання», але нарвалася на критику

Православні віруючі відзначають 26 лютого Прощену неділю. Відома українська співачка, яка живе в росії, Ані Лорак написала в Instagram, що прощає всіх і вибачається у всіх, кому завдала біль.

«Щоб стати жінкою, якою я сьогодні, мені довелося пройти через важкі уроки минулих відносин. Мені знадобився деякий час, щоб зрозуміти, що токсичне кохання — це не справжнє кохання і що це недолік самоповаги. Зараз я вдячна всім цим переживанням, які привели мене до потрібного моменту з'єднання з Собою, а також тому, що змогла знайти людину, з якою я можу відчути жіноче щастя. У цей особливий день я прощаю всіх тих, хто мене образив, а також прошу пробачити тим, кому я завдала болю…», — написала вона.

Співачка повідомила, що 3 березня 2023 року відкриває нову пісню з альбому «Острів». Вона присвячує її всім жінкам, які боролися чи досі борються із токсичними стосунками.

Фоловери співачки відреагували на це повідомлення із критикою.

«Дехто бореться за життя. Дуже шкода, що Ви не просите прощення за те, що не підтримали країну, де Ви народилися, де знаходиться могила Вашого брата і де маса Ваших шанувальників», — написала одна з них.

«Ну і якою жінкою стала ти сьогодні? Артистка ти ніяка, раніше збирала у Європі зали навіть без реклами, а тепер більше трьох квитків продати не можеш. Чи є тут чим пишатися?», — додала інша.

«Мені вас шкода. Адже коріння та спогади про рідну домівку нікуди не діти», — зазначила ще одна прихильниця співачки.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ані Лорак показала свого іспанського коханця.

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