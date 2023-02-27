Намагатися вести переговори про мир в Україні з президентом росії володимиром путіним нерозумно, тому що це зовсім інший тип людини, яка походить з іншої культури і завжди буде брати те, що хоче. Про це ізраїльський професор і відомий експерт з питань безпеки Дан Шуфтан сказав в інтерв'ю novinky.cz.

«росія проводить варварську політику. Яка несподіванка для мене! Те, що хтось вважає, що росія не буде цього робити, має вас дивувати! Те, що хтось думає, що війни закінчилися, має нас дивувати! Припущення, що існує така річ, як міжнародне співтовариство, припущення, що відносини між країнами визначаються міжнародним правом — ось справжній жарт. Європа зуміла подарувати людству найбільше досягнення в новітній історії. Вона перетворилася з бійні на мирний, вільний континент. Це величезне досягнення, яким європейці мають право пишатися. Але вони помилково вважали, що всі інші рухаються в тому ж напрямку. Смішно очікувати, що через спільні економічні інтереси путін перестане бути путіним».

За словами експерта, ніщо не може умиротворити путіна. Він візьме те, що хоче. Тому що він походить із зовсім іншої культури.

«Проблема цівілізованих людей полягає в тому, що у них складається враження, що путін такий самий, як вони, тільки розмовляє російською. Але це не так. Він зовсім інша людина. Саддам Хусейн і Флоренс Найтінгейл (англійська медсестра, засновниця перших медичних шкіл — Авт.) були не просто двома різними людьми. Вони були фундаментально різними. Дебати про культуру часто делегітимізують, вказуючи на нібито расизм. Це смішно, коли люди бояться серйозної дискусії і замість цього використовують расизм. Культура є найважливішим фактором впливу на поведінку людини. Якщо ви хочете зрозуміти поведінку людей, вивчайте їхню культуру. Поспостерігайте, як вони приймають рішення. І якщо ви побачите, що протягом історії вони систематично віддавали перевагу одному вибору над іншим, то можете очікувати, що вони продовжуватимуть йти цим курсом. Хоча зміни можливі, але той, хто вважає, що вони обов'язково повинні відбутися, і що вони будуть на краще, до того ж, є ідіотом.

Донедавна НАТО було посміховиськом, але путін змусив його зітхнути з полегшенням. Якби я був лідером НАТО, я б поставив йому велику статую в штаб-квартирі в Брюсселі. А також у київському парламенті, тому що саме він відтворив українську націю".

Нагадаємо, навіть культура споживання кави в українців і росіян розбиває наративи про «один народ», —стверджує бариста Вадим Грановський.

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