Стало відомо, хто у 2023 році звільняється від сплати земельного податку

У 2023 році земельний податок повинні сплачувати власники земельних ділянок, земельних паїв та постійні землекористувачі.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та земельного податку на відповідній території. Рішення з цих питань доступні на сайтах територіальних громад, нагадують податківці.

Від сплати земельного податку звільняються:

- особи з інвалідністю першої і другої груп;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери за віком;

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка: у селах — не більше як 0,25 гектара, у селищах — не більше, як 0,15 гектара; в містах — не більше, як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва — не більш, як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів — не більше, 0,01 гектара;

- для ведення садівництва — не більше, як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Якщо людина має кілька земельних ділянок, то до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до податкової про самостійне обрання земельної ділянки для застосування пільги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про податкові новації у 2023 році.

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