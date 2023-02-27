Стало відомо, хто у 2023 році звільняється від сплати земельного податку
У 2023 році земельний податок повинні сплачувати власники земельних ділянок, земельних паїв та постійні землекористувачі.
Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та земельного податку на відповідній території. Рішення з цих питань доступні на сайтах територіальних громад, нагадують податківці.
Від сплати земельного податку звільняються:
- особи з інвалідністю першої і другої груп;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери за віком;
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка: у селах — не більше як 0,25 гектара, у селищах — не більше, як 0,15 гектара; в містах — не більше, як 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва — не більш, як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів — не більше, 0,01 гектара;
- для ведення садівництва — не більше, як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
Якщо людина має кілька земельних ділянок, то до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до податкової про самостійне обрання земельної ділянки для застосування пільги.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про податкові новації у 2023 році.143
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram