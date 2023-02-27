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Суспільство та люди

Не вірте цифрам виробника: водії назвали найекономічнішу швидкість для автомобіля

18:44 27 лютого 2023
машини

Фахівці радять українцям, які тільки здобувають водійські права, на якій швидкості треба їздити, щоб економити паливо.

Витрата палива залежить від багатьох факторів — то ж не треба сліпо вірити виробникам авто. До того, що вказано в технічних характеристиках, варто додати 1−2 літри.

Експерти вважають, що найменше палива витрачається при їзді на швидкості 75 км / ч. Якщо немає пробок, то такої швидкості можна досягти у місті, пише mashyna.

Але прискорення повинно бути плавним, тобто 50 км / год треба набирати 20 секунд, а обороти не повинні перевищувати значення 1500 об / хв.

Крім того, рекомендується включати максимально можливу передачу та переходити в ручний режим. Не слід підтримувати високі швидкості.

Для більшої економії можна відмовитися від кондиціонера та у світлий час доби включати тільки протитуманні фари, адже фари витрачають 0,5 л / 100 км.

За містом швидкість можна підвищити до 80 км / ч. Щоб заощадити ще більше палива, можна їхати за вантажівкою або автобусом, що знизить лобовий опір.

Раніше «ФАКТИ» писали, які автомобілі найнадійніші з мінімумом можливих поломок.

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