Куряча грудка з грибами: ідеально для ситного обіду

Куряча грудка з грибами має дуже апетитний та ошатний вигляд, можна приготувати на святковий стіл як гарячу страву. Приготування не потребує особливих навичок, ділиться кулінарка Світлана Юрченко. Це доступно, швидко, дуже просто та смачно, спробуйте!

Інгредієнти: 1,2 кг — куряча грудка (4 шт.)

250 г — цибуля

400−500 г — гриби печериці

150−200 + 100 г — сир твердий

2−3 ст. ложки — майонез

сіль, перець до свого смаку

Приготування:

Курячу грудку помити та обсушити паперовим рушником. Розрізати на три частини, накрити плівкою та відбити. Солимо, перчимо — і хай відпочиває.

Готуємо начинку: гриби дрібно нарізати й обсмажити (поки випарується рідина), висипаємо в миску. Цибулю ріжемо мілким кубиком і обсмажуємо, висипаємо до грибів. Додаємо натертий твердий сир, солимо перчимо до свого смаку.

Беремо мисочку чи чашку, викладаємо відбите філе грудки (як мішечок), кладемо начинку, загортаємо краї та викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Змащуємо майонезом, присипаємо тертим на мілку терку сиром. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин і ще хвилин п’ять під грилем, щоб з’явилася рум'яна скоринка. Страва виходить смачна та соковита.

Раніше фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова розповіла, як приготувати курячі млинці з грибним соусом.

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