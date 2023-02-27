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Чемпіон світу та Європи Юрген Клінсманн очолив титуловану збірну

17:49 27 лютого 2023
Юрген Клінсманн

58-річний німець Юрген Клінсманн став головним тренером збірної Південної Кореї, яка на ЧС-2022 у Катарі дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Бразилії (1:4).

Клінсманн замінив на цій посаді португальця Паулу Бенту, який подав у відставку після вильоту з мундіалю в Катарі. Умови контракту Юргена з титулованою збірною (двічі чемпіони Азії та тричі переможці Азіатських ігор) при цьому не розголошуються.

Останні три роки відомий фахівець, який у якості гравця став чемпіоном світу (1990) та Європи (1996), а також бронзовим призером Олімпійських ігор у Сеулі (1988), перебував без роботи після того, як у лютому 2020-го залишив берлінську «Герту» лише через десять тижнів після призначення. До цього Клінсманн протягом п'яти років, з 2011-го по 2016-й, очолював збірну США, вигравши Золотий кубок КОНКАКАФ у 2013-му та дійшовши до 1/8 фіналу на ЧС-2014 у Бразилії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Рональд Куман очолив віце-чемпіона Ліги націй збірну Нідерландів.

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