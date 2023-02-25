Торт без випічки «Мандаринка»: «сладючий» рецепт на весняні свята від Ольги Матвєй (відео)

Блогерка з Маріуполя Ольга Матвєй продовжує радувати українців рецептами страв, які не вимагають багато часу на приготування.

Напередодні весняних свят блогерка запропонувала рецепт торта, який не потрібно випікати. Готуються такі ласощі за хвилинку. Ольга називає такий тортик «Мандаринка» або «Хвилинка» з огляду на те, що готується він за кілька хвилин.

Продукти

Печиво 150 гр

Сметана 500−600 мл

Банани 1−2 шт

Цукор 80 гр

Ванільний Цукор 1 чайна ложка

Мандарини 6 шт

Процес приготування блогерка записала на відео.

Раніше Ольга Матвєй розповіла, як спекти пиріг «Стаканчик», для якого потрібно лише змішати всі інгредієнти.

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