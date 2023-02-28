Зірку ПСЖ, який потрапив до символічної збірної ФІФА, звинувачують у зґвалтуванні

24-річний захисник французького «ПСЖ» Ашраф Хакімі, який потрапив до символічної збірної ФІФА за підсумками 2022-го, опинився в центрі скандалу.

Як повідомляє Le Parisien, ровесниця футболіста, ім'я якої не розголошується, повідомила в поліцію про зґвалтування. При цьому дівчина не стала подавати заяву, але з огляду на резонанс справу було передано до прокуратури.

За словами постраждалої, вона познайомилася з Хакімі через Instagram на початку року, а вперше зустрілися вони 25 лютого, коли футболіст запросив дівчину до себе додому — його дружина та двоє дітей у цей час перебували на відпочинку в Дубаї. Ашраф поцілував постраждалу в губи, потім підняв одяг та поцілував груди, після чого проникнув пальцями в дівчину — все робилося без згоди з її боку. Зрештою, вона відштовхнула гравця ногою та зателефонувала подрузі з проханням забрати її.

Дружина Ашрафа Хакімі з двома дітьми відпочивала в Дубаї, допоки футболіст розважався вдома

Додамо, що Хакімі виступає за «ПСЖ» із літа 2021 року, куди перейшов із міланського «Інтера». Цього сезону Ашраф провів за парижан у всіх турнірах 31 матч та забив 4 м'ячі, а у складі збірної Марокко на ЧС-2022 у Катарі програв у поєдинку за третє місце Хорватії (1:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з футболу Дані Алвеса відправили до в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні .

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