Українці, які виїхали з країни, можуть перевести свою пенсію до Польщі: у Мінреінтеграції розповіли, як це зробити

Українці пенсійного віку, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, можуть отримувати свої пенсійні виплати. До речі, наразі розглядається питання стосовно отримання таких виплат й через поштові відділення.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що потрібно зробити українцям пенсійного віку у Польщі, щоб отримувати виплати.

Насамперед необхідно повідомити про своє бажання Установу соціального страхування Польщі (ZUS), надавши паспорт, присвоєний у РП номер PESEL (карткою побуту чи посвідченням особи), пенсійне посвідчення (за наявності), номер платника податків (за наявності) та довідку про відкриття рахунку у польскому банку. Територіальний орган ZUS надішле необхідні документи до Пенсійного фонду України, де вже мають ухвалити відповідне рішення. Також це можна зробити через особистий кабінет на порталі ПФУ.

В міністерстві підготували докладну інформацію з цього питання, роз`яснивши, як потрібно діяти.

Нагадаємо, що на польскі пенсійні виплати можуть розраховувати українці, які офиційно працювали в РП. У 2012 році уряди двох держав уклали угоду про соціальне забезпечення, згідно з якою українці зможуть отримувати пенсії, зароблені як в Україні, так і в Польщі.

Фото Pixabay

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