День падаючих безпілотників в росії: ще один не дотягнув лише кілька метрів до об'єкту «газпрому» у підмосков'ї

В росії, де безпілотники атакували Туапсе, в Підмосков'ї неподалік об'єкту «Газпрому» впав безпілотник. За даними ЗМІ, це був UJ-22 Airborne виробництва «Укрджет».

Такий дрон може летіти на 800 км зі швидкістю 130−140 км/год та може нести 15−20 кг вибухівки, повідомляє Информатор Украина.

БПЛА знайшли близько 11-ї години ранку в районі газо-компресорної станції «Газпрому» у Коломенському районі. За попередньою інформацією, вибуху після падіння не було, повідомляє Telegram-канал Baza.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що жертв та руйнувань на землі немає.

«Події з падінням БПЛА в міському окрузі Коломна: це сталося поблизу села Губастово, метою, ймовірно, був об'єкт цивільної інфраструктури, він не постраждав. Жертв та руйнувань на землі немає», — заявив губернатор.

Тим часом, Міноборони рф пояснило закриття повітряного простору над Петербургом тренуваннями. Раніше повідомлялося, про виявлення в повітряному просторі невідомих літаючих об'єктів.

Також було опубліковано фото з місця падіння дрону в Туапсе.

У російському міноборони заявили, що в ніч на вівторок запобігли спробі удару українських безпілотників по об'єктах у Краснодарському краї та Республіці Адигея.

«28 лютого в нічний час київським режимом було здійснено спробу застосування безпілотних літальних апаратів для атаки об'єктів цивільної інфраструктури в Краснодарському краї та Республіці Адигея», — йдеться у заяві.

У повідомленні відомства стверджується, що підрозділами радіоелектронної боротьби російських збройних сил БПЛА «були пригнічені»: обидва безпілотники втратили керування та відхилилися від траєкторії польоту. Один безпілотник упав у поле, а інший, хоч і потрапив у об'єкт інфраструктури, але нібито не завдав йому шкоди, оскільки відхилився від траєкторії.

Як писали «ФАКТИ», днями під Мінськом на військовому аеродромі пролунали вибухи.

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