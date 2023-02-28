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Тимур Мірошниченко отримав повістку до військкомату

17:59 28 лютого 2023
Тимур Мірошниченко

Ведомий телеведучий Тимур Мірошниченко, який коментуватиме конкурс «Євробачення» у Ліверпулі, отримав повістку до військкомату. Він розповів, що це сталося ще за кілька місяців до повномасштабного російського вторгнення. Тимур зізнався, що став на облік та готовий до того, щоб боронити країну.

«Повістка мені приходила. Я, насправді, був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну, став на облік і все. З одного боку, я не кращий і не гірший за всіх. А з іншого, війна — це механізм, без якихось частин цей механізм не працюватиме. Поки у мене є можливість бути корисним, збирати гроші, привертати міжнародну увагу, я буду це робити», — розповів в інтерв'ю Олегу Борисову.

Наразі Тимур працює на телебаченні та готується до «Євробачення», яке пройде від імені України. Також він долучається до благодійних заходів, збираючи кошти для ЗСУ. За словами Мірошниченка, вже вдалося зібрати понад 300 мільйонів гривень.

Раніше, Тимур розповідав, що разом з дружиною Інною вони хочуть всиновити дитину. Вже почали оформлення необхідних документів. Подружжя вже виховує двох дітей — доньку Мію та сина Марка.

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