«Рух» пропустив від «Мілана» на останніх хвилинах та вилетів з Юнацької ліги УЄФА: відеоогляд матчу

У вівторок, 28 лютого, львівський «Рух» у рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА зіграв у Мілані проти місцевого однойменного клубу.

Юнацька ліга УЄФА. 1/8 фіналу

«Мілан» (Італія) — «Рух» (Україна) — 1:0 (Дзеролі, 85).

«Рух»: Герета, Кітела (Боцків, 76), Слюбик, Холод, Роман, Підгурський, Сапуга (Квас, 87), Добрянський (Касарда, 82), Русяк, Столярчук, Панченко.

Львівська команда вже вдруге за останній місяць приїхала до міста на півночі Італії. У попередньому раунді підопічні Віталія Пономарьова у серії пенальті пройшли «Інтер» (основний час завершився внічию — 1:1), і тепер опинилися в гостях в іншої місцевої команди.

Виступаючи на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА, міланці виграли всі домашні матчі, обігравши загребське «Динамо» (3:0), лондонський «Челсі» (3:1) та австрійський «Зальцбург» (2:1). Непростий поєдинок обіцяв бути і для «Руха», особливо з огляду на відсутність ігрової практики у наших співвітчизників (чемпіонат України серед юнацьких команд поновиться лише цього тижня).

Господарі зі стартових хвилин притиснули львів'ян, кілька разів турбуючи захист та воротаря «Руха», але українська команда вистояла. Більше того, на 35-й хвилині гостям вдалося забити після розіграшу кутового, але арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд.

У схожому ключі пройшов і другий тайм — гравці «Мілана» били по воротах, часто неточно, а гості намагалися вистояти і, зважаючи на все, дотягнути до серії пенальті. Але не дотягнули… На 85-й хвилині пройшов черговий навіс до штрафного майданчика львів'ян, і Дзеролі у високому стрибку увігнав м'яча під поперечину — 1:0.

«Рух» спробував організувати фінальний штурм, але при цьому ледве не пропустив ще один гол у свої ворота, коли форвард «Мілана» втік віч-на-віч із воротарем із центру поля, але точно пробити не зміг. У підсумку мінімальна поразка наших співвітчизників та виліт із Юнацької ліги УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що донецький «Шахтар» зіграє з «Фейєноордом» у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото Instagram ФК «Рух»

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram