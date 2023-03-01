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Гарантовано державну «дотяжку»: Жолнович розповіла, що буде з виплатами пенсій, які не підпадають під індексацію

12:45 1 березня 2023
Маленька пенсія

З 1 березня в Україні відбудеться планова індексація пенсій, в результаті якої виплати пенсіонерам збільшать на 400−800 гривень. Це підтвердила в ефірі телемарафону «Єдині новини» міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її інформацією, пенсії будуть індексовані на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

«Ми зробили все можливе, аби індексувати пенсії, як це обіцяно законом. Були здійснені розрахунки на основі статистичних даних, тому що індексація здійснюється за складною формулою. Інфляція цього року стала лише частиною цієї формули. Також бралися до уваги середня заробітна плата мунулого року та інфляція. Так, в результаті пенсія буде збільшена на 19,7% та торкнеться усіх», — пояснила міністерка соціальної політики.

Крім того, у 2023 році буде вперше проіндексовано найнижчі пенсії. Раніше вони переглядались виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму.

«Близько 4 млн людей не підпадають під індексацію. У них або стаж не надто великий, або заробітна плата була дуже низька, через що розрахунок їхньої пенсій маленький. Це може бути сума в 1500—1700 грн. Щоб збалансувати ці пенсії, є декілька державних дотяжок. Якщо у вас маленька пенсія, але вам, наприклад, 70 років і у вас повний страховий стаж, то вам точно заплатять 3000 грн. До пенсії додадуть 1500 грн дотяжки. І от такі різні дотяжки є близько у 4 млн пенсіонерів. Ми прийняли за факт ту пенсію, яка була розрахована минулого року людям, 1 березня, та встановили її як сталу пенсійну виплату для громадян з низькими пенсіями. І ми її також проіндексували на 19,7%, тобто до кожної такої пенсії додамо щонайменше 400 грн», — сказала Оксана Жолнович.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики роз'яснили нюанси індексації «вікових доплат» до пенсії з 1 березня.

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