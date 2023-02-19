Інфляція «з'їла» надбавки й Кабмін обіцяє збільшити виплати всім пенсіонерам: названо суми
Попри війну та скрутне економічне становище, в Україні планують забезпечити індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів.
Про це в етері телемарафону заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
«Ми працюємо над тим, щоб забезпечити індексацію для всіх категорій пенсіонерів. Формула, визначена чинним законодавством, передбачає підвищення пенсій тільки тим категоріям, у кого пенсія вища мінімальної», — сказала вона.
Жолнович зазначила, що інфляція «з'їла» доходи українських громадян, тому уряд працює над тим, аби забезпечити підвищення пенсій всім категоріям. Це стосуватиметься також тих, у кого вона найменша.
«З 1 березня 20% за загальною формулою. Ми довго рахували, враховували нюанси і вважаємо, що вистачить грошей у бюджеті на індексацію всіх пенсій. Середня доплата буде становити від 400 до 700 гривень», — пояснила міністерка.
За її словами, мінімальна пенсія зафіксована, в залежності від категорії, від 2 100 гривень до 2 600 гривень. Середня пенсія — це 3 500 гривень, а зараз буде 4 200 — 4 500 гривень, теж в залежності від категорії.
Раніше повідомлялось, що у 2023 році пенсії для українців будуть підвищені. У березні уряд проведе індексацію пенсій на 20%.
Індексація пенсій не означає, що всі пенсії зростуть на 20%. Досвід минулих років свідчить, що приблизно половина пенсіонерів отримує мінімальну добавку у 100 гривень. Крім того, не всім 10 мільйонам, для кого проводять індексацію, підвищать виплати.261
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