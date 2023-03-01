Офіційно: у кого та наскільки з 1 березня зростуть пенсії

Уряд України ухвалив постанову про індексацію пенсійних та страхових виплат. Перерахунки проводяться Пенсійним фондом без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Про це повідомили у ПФУ.

Згідно з постановою, розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії з 1 березня не може бути меншим за 100 грн та більшим за 1500 грн.

Пенсії, призначені відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (особам з числа військовослужбовців строкової служби) перераховуються з застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,197.

До пенсій, призначених до 31 грудня 2022 року, розмір яких не підвищився з 1 березня 2023 року, встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 грн.

Розміри військових пенсій, призначених відповідно закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби), підвищуються на коефіцієнт збільшення 1,197. Підвищенню підлягає розмір пенсії без урахування надбавок.

Підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи також відбудеться на коефіцієнт 1,197.

Уряд ухвалив з 1 березня встановлення доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам:

- які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, — до 3120 грн;

- яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років, — до 3120 грн;

- віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30/35 років, — до 3120 грн;

- віком до 70 років (працюючим), які мають страховий стаж 30/35 років та особам з інвалідністю І групи, — до 3000 грн;

- іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію), — до 2520 грн.

Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» перераховуються із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,197.

Перерахування проводиться у межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати — (6700 грн х 4 = 26800 грн).

Розмір збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат не може перевищувати 1 500 грн.

Крім того, працюючим пенсіонерам, які на 1 березня 2023 року набули право на проведення перерахунку пенсій, перерахунки пенсій проводяться з 1 квітня 2023 року.

Також з 1 липня підвищенню на коефіцієнт 1,197 підлягають розміри пенсій, призначених відповідно до законів «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн українських пенсіонерів. З державного бюджету на індексацію пенсій у 2023 році потрібно 82 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що доплати до пенсії індексувати не будуть.

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