Китай та росія витрачають мільярди доларів на поширення дезінформації про Україну, вважає Джеймс Рубін, координатор Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США. При цьому, за словами експерта, Китай витрачає більше грошей і діє масштабніше. «Китай повторює та оприлюднює російські заяви про війну, ініційовану НАТО», — говорить Джеймс Рубін. Він також повторює попередження США про те, що Китай, можливо, планує допомогти росії зброєю, йдеться в британській газеті The Guardian.

«Захід повільно реагує на те, що Китай витрачає мільярди на поширення отруйної дезінформації по всьому світу, включаючи меседжі, які повністю збігаються з позицією росії щодо України, — заявив Джеймс Рубін. — Колодязь був отруєний китайською та російською дезінформацією — це згубно».

Він заявив, що росія та Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, але зазначив, що Пекін діє в глобальному масштабі й витрачає більше, ніж москва.

«Ми як нація та Захід не поспішали з відповіддю, і це справедливе судження, що ми стоїмо перед дуже-дуже великим викликом», — сказав експерт журналістам. — У комунікаційному просторі вирівнювання між Китаєм і росією майже завершено".

Джеймс Рубін припустив, що скорочення всесвітньої служби Бі-Бі-Сі не сприяє боротьбі з дезінформацією. Відповідаючи на запитання про скорочення, він сказав: «Прямота Бі-Бі-Сі — одна з найбільших переваг західного світу. Якщо ми збираємося боротися з дезінформаційною загрозою, яка є реальною та гіршою, ніж я коли-небудь думав, з боку Китаю та росії в глобальному масштабі, нам знадобиться єдність союзників, союзницький розподіл праці. Нам знадобляться союзницькі дії, подібні до тих, які ми бачили в попередні епохи, і Бі-Бі-Сі відіграє в цьому важливу роль».

Повторивши попередження адміністрації США про те, що співпраця між Китаєм і росією може вийти на наступний рівень — постачання москві летальної зброї, Рубін висловив сподівання, що люди не зроблять тієї ж помилки щодо Китаю, яку зробили щодо росії в минулому. Китай неодноразово заперечував припущення, що він може озброїти москву, але США, можливо, намагаються стримати пекінських яструбів або поставити під сумнів твердження Пекіна про нейтралітет. Рубін розчарований тим, що деякі країни на глобальному Півдні навіть не можуть визнати, що це вторгнення, не кажучи вже про те, щоб вирішити, на чиєму вони боці.

«Для деяких африканських країн, для деяких азійських країн Україна — це далека війна. Вони вважають, що їм не приділяється достатньо уваги з боку Заходу», — сказав він.

Раніше журналіст Орест Сохар висловився про «мирний план» КНР, зазначивши, що «є дві причини, чому червоний Китай вирішив погратися в „український мир“».

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