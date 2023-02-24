«Альянс бачить ознаки того, що Китай може планувати відправку зброї в росію», — генсек НАТО

Про це заявив глава Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству Reuters 23 лютого.

«Ми не бачили жодних поставок летальної допомоги з Китаю до росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це, і саме тому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігають від цього, — сказав Столтенберг. — І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну росії, що є кричущим порушенням міжнародного права».

Керівник НАТО нагадав, що Китай є членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, а війна росії проти України є порушенням Статуту ООН.

«Основний принцип цього Статуту — поважати цілісність інших країн, а не вторгатися в іншу країну з сотнями тисяч солдатів, і, звичайно, Китай не повинен бути частиною цього», — сказав він.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив минулого тижня, що Вашингтон стурбований тим, що Китай розглядає можливість надання «смертельної підтримки» війні росії в Україні. Після зустрічі з головним китайським дипломатом Ван І в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 18 лютого Блінкен заявив: «Я попереджав Китай про те, що він може підтримати рф у війні в Україні. Я застеріг Китай від надання матеріальної підтримки росії».

Нагадаємо, політолог Віктор Небоженко прокоментував візит Байдена до Києва: «Ще жоден президент США не приїжджав до Європи підтримати своїх союзників під час війни».

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