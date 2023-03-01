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Страви до Великого посту: рецепт картопляних зразів з грибами від Лізи Глінської (відео)

16:55 1 березня 2023
зрази

Люди, які дотримуються Великого посту, повністю переходять на пісне меню. Рецептів страв без м'яса дуже багато.

Українська кулінарка Ліза Глінська запропонувала господиням приготувати пісні картопляні зрази з грибами.

Продукти:

Картопляне тісто:
1 кг картоплі (6−8 штук)
сіль
40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)
60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)

Грибна начинка:
300 г грибів (8−9 шт)
1 цибулина
сіль
перець
олія для смаження
манна крупа або сухарі для панірування

Приготування
Тісто:
Картоплю зварити до готовності у підсоленій воді.
З відвареної картоплі злити картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 мл.
Зробити картопляне пюре.
Перекласти картоплю в миску й додати кукурудзяний крохмаль та перемішати.
Невеликими порціями влити бульйон і все ретельно перемішати.

Начинка:
Нарізати гриби та цибулю й обсмажити на пательні з невеликою кількістю олії.
Додати сіль та перець, перемішати.
Залишити до охолодження.

Сформувати зрази та обваляти їх у панірувальних сухарях.

Обсмажити зрази з обох боків на рослинній олії до золотавої скоринки.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт котлет з квашеної капусти від відомої дієтологині Світлани Фус.

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