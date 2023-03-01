Страви до Великого посту: рецепт картопляних зразів з грибами від Лізи Глінської (відео)

Люди, які дотримуються Великого посту, повністю переходять на пісне меню. Рецептів страв без м'яса дуже багато.

Українська кулінарка Ліза Глінська запропонувала господиням приготувати пісні картопляні зрази з грибами.

Картопляне тісто:

1 кг картоплі (6−8 штук)

сіль

40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)

60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)

Грибна начинка:

300 г грибів (8−9 шт)

1 цибулина

сіль

перець

олія для смаження

манна крупа або сухарі для панірування

Приготування

Тісто:

Картоплю зварити до готовності у підсоленій воді.

З відвареної картоплі злити картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 мл.

Зробити картопляне пюре.

Перекласти картоплю в миску й додати кукурудзяний крохмаль та перемішати.

Невеликими порціями влити бульйон і все ретельно перемішати.

Начинка:

Нарізати гриби та цибулю й обсмажити на пательні з невеликою кількістю олії.

Додати сіль та перець, перемішати.

Залишити до охолодження.

Сформувати зрази та обваляти їх у панірувальних сухарях.

Обсмажити зрази з обох боків на рослинній олії до золотавої скоринки.