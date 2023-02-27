З початком Великого посту: готуємо пісні пампушки з часниковим соусом

Минулої неділі, 26 лютого, закінчився Масляний тиждень і почався Великий піст, який триватиме 48 днів, до Великодня. Минулого року предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній звернувся до віруючих з особливою настановою на час посту у військових умовах, закликавши не намагатися дотримуватися аж надто суворих обмежень у їжі, зосередившись на взаємній допомозі і підтримці ближніх, які, за його словами, стануть більшим подвигом.

Проте ті українці, які мають змогу, продовжують готувати пісні страви, наприклад, пісний борщ, до якого підійдуть такі ж пісні пампушки. Рецепт їх приготування виклали на кулінарному порталі.

Отже, для тіста знадобляться:

600 грам борошна;

3 ч. л. швидкодіючих дріжджів;

3 ч. л. цукру;

1 ч. л. солі;

5 ст. л. олії;

300 мл теплої води.

Для часникового соусу приготуйте:

100 мл води;

2 ст. л. олії;

4 зубчики часнику;

дрібно порізану петрушку (за бажанням)

Покрокова інструкція

1. В теплій воді розпустити дріжджі, додати цукор, сіль та 100 грам муки. Змішати та поставити в тепле місце на 10 хвилин (до появи бульок).

2. Додати решту муки, олію та замісити еластичне тісто. Поставити в тепле місце десь на 1 годину. Тісто має піднятись десь в 2 рази.

3. Коли тісто піднялось, обминаємо його та формуємо невеличкі кульки.

4. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером та змащуємо олією. Викладаємо кульки з тіста. Змащуємо олією, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на 10 хвилин.

5. Випікаємо в розігрітій духовці при 200 градусах (готовність перевіряємо за допомогою сухої дерев'яної шпажки).

Для соусу у воду додаємо олію, пропущений через часникодавку часник та петрушку. Добре перемішумо.

Коли пампушки будуть готові, виймаємо їх та рівномірно поливаємо соусом, після чого ставимо у теплу духовку до повного вистигання.

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