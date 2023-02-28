Котлети з квашеної капусти — просто та корисно: рецепт від відомої дієтологині Світлани Фус
Цього тижня розпочався Великий піст, ті, хто його дотримуватимуться, готуватимуть пісні страви. Є люди, які триматимуть суворий піст до Великодня, а є й такі, хто меньш вимогливий та відмовляється, хіба що, від м`ясного. Для останніх може стати у нагоді рецепт овочевих котлет з квашеної капусти, який пропонує дієтологиня Світлана Фус.
Рецепт цієї страви, який включає яйця, вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- Квашена капуста — 100 г;
- Вівсяні пластівці — 20 г;
- Цибуля — 40 г;
- Яйце -1 шт.;
- Спеції — за смаком;
- Олія оливкова для змащування форми;
- Сметана для подачі — 30 мл.
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Приготування:
- Вівсяні пластівці змішайте з яйцем, дайте постояти п'ять хвилин.
- Додайте дрібно нарізану цибулю та квашену капусту (розсіл відіжміть), додайте спеції. Вимісіть тісто, сформуйте котлетки. Дно форми застеліть пергаментом, змастіть оливковою олією, викладіть котлетки.
- Запікайте 15−20 хвилин при температурі 200 градусів. У процесі котлетки необхідно перевернути на інший бік.
- Під час подачі можна доповнити сметаною.
Раніше дієтологиня пояснювала, як організму шкодить відмова від ранкового прийому їжі, а також розповіла чому потрібно вечеряти за 3−4 години до сну, а лягати спати — до опівночі:
Фото зі сторінки Світлани Фус у соцмережах132
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