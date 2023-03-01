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Доведеться зачекати: кому з пенсіонерів збільшать суму виплат не в березні, а у квітні та липні

18:48 1 березня 2023
чоловік

Як офіційно повідомила влада, в Україні майже 10,5 млн пенсіонерів проіндексують пенсії у березні.

Березнева індексація не торкнеться працюючих пенсіонерів, а також деякі інші категорії, яким зроблять перерахунок пізніше.

У ході індексації розмір пенсій буде збільшено на 19,7%, повідомили у Мінсоцполітики.

Мінімальна сума підвищення буде щонайменше 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень.

Для пенсіонерів, що працюють, 0,6 млн, з урахуванням оновленого страхового стажу, індексація пенсій пройде з 1 квітня.

Вчені, держслужбовці та працівники органів місцевого самоврядування, це близько 22,7 тис. осіб, отримають підвищені виплати з 1 липня.

Раніше «ФАКТИ» писали, в який термін потрібно виправити помилку в декларації, щоб не втратити субсидію.

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