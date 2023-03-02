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«Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув, без перебільшення, кожен українець», — Зеленський

8:54 2 березня 2023
Зеленський

Останніми тижнями на більшості території України громадянам не обмежували споживання електроенергії, втім загроза енергосистемі все ще існує.

Про це президент України Володимир Зеленський говорив у своєму відеозверненні. «Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває. На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватися до наступного сезону — кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики — знайдемо реагування», — підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомляв про візит прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Україна домогатиметься покарання для російських злочинців, розв`язавших війну.

Фото Офіса президента

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