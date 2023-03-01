Потрібно дати правову відповідь на російські злочини: Зеленський про гарантії безпеки у майбутньому

Для нашого народу, в умовах цієї агресії, гарантією безпеки у майбутньому буде відповідь в площині верховенства права, підкріплена силою міжнародного суду. Саме це буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки для українців.

Керівництво держави в різних форматах, так чи інакше, в останній день лютого працювало заради справедливості для України та українців, сказал президент Зеленський за підсумками чергового дня війни.

З візитом у нашій державі перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція й особистість, які безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців.

Геноцидна політика росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив та реалізує таку політику.

«Хочу наголосити: йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста. Зрозуміло, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду — це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо», — запевнив український лідер.

Також він додав, що скоро буде відкрито український офіс Міжнародного кримінального суду. Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу Генерального прокурора. Особлива увагу приділяється таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей.

«Усю цю російську геноцидну систему — від гвинтиків до архітекторів — демонтуємо й доведемо до законних вироків», — наголосив президент Зеленський.

Президент також повідомив, що під час візиту міністерки фінансів США Джанет Єллен обговорили запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною, а саме компенсації за рахунок російських активів. Це буде одним з найпотужніших ударів вільного світу по агресору та по будь-яких агресіях загалом.

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