Зінченко приклався до розгрому «Арсеналом» команди Миколенка: відеоогляд матчу АПЛ

В англійській прем'єр-лізі відбулося «українське» дербі, в якому «Арсенал» з Олександром Зінченком у перенесеному матчі 7-го туру на рідному «Емірейтс» розгромив «Евертон» з Віталієм Миколенком — 4:0 (Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71), помстившись команді з Ліверпуля за поразку місячної давності (0:1).

Ексгравець «МанСіті» Зінченко, котрого замінили на 82-й хвилині, став одним із героїв поєдинку, віддавши гольову передачу перед першим взяттям воріт, передгольовий пас у випадку з третім голом і почав швидку атаку, коли «каноніри» завершували побиття «ірисок».

«От чому ми запросили Зінченка — він привносить щось нове у команді, дозволяє нам бути більш непередбачуваними», — сказав головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета на післяматчевій пресконференції.

Становище команд в АПЛ: 1. «Арсенал» — 60 очок (25 матчів); 2. «Манчестер Сіті» — 55 (25); 3. «Манчестер Юнайтед» — 49 (24); 4. «Тоттенхем» — 45 (25); …17. «Лідс» — 22 (24); 18. «Евертон» — 21 (25); 19. «Борнмут» — 21 (24).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дебютний гол Зінченка в АПЛ допоміг «Арсеналу» дотиснути в божевільному матчі «Астон Віллу».

Фото ФК «Арсенал»

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