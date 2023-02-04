«Евертон» Миколенка сенсаційно обіграв «Арсенал» Зінченка в «українському дербі» в АПЛ: вдеоогляд матчу

У рамках 22-го туру англійської прем'єр-ліги відбулося «українське дербі» — «Евертон», який після звільнення Френка Лемпарда призначив головним тренером Шона Дайча, приймав на своєму полі «Арсенал».

У стартових складах своїх команд вийшли наші співвітчизники — Віталій Міколенко та Олександр Зінченко провели на полі весь поєдинок, отримавши по жовтій картці. Причому футболіст «канонірів» заробив свій «гірчичник», коли ледь не поліз у бійку із суперником — благо, партнери та опоненти, серед яких був і Миколенко, запобігли сутичці.

Зінченко ледь не поліз у бійку і отримав жовту картку

Щодо результату, то підсумок зустрічі вирішив єдиний гол, який господарі забили в середині другого тайму та здобули перемогу, та ще й над лідером, у першому ж поєдинку під керівництвом нового наставника — 1:0 (Тарковські, 60).

Ця перемога дозволила «Евертону» трохи поліпшити своє становище та піднятися на 18-е місце, маючи однакову кількість очок (по 18) із «Вест Хемом» та «Лідсом», які розташувалися над зоною вильоту. Що стосується «Арсеналу», то команда Мікеля Артети зазнала другої поразки в сезоні, але, як і раніше, впевнено лідирує, випереджаючи «Манчестер Сіті», що йде другим, на п'ять очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 20-річний футболіст збірної України Ілля Забарний гратиме в англійській прем'єр-лізі за «Борнмут».

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