Слухав послання путіна з локшиною на вухах: російський депутат поплатився за «неповагу» до господаря кремля (відео)

У річницю широкомасштабного вторгнення росії в Україну, коли Великобританія запровадила санкції, під які потрапило оточення путіна, господар Кремля виступав із посланням до Федеральних зборів. Один із російських депутатів оригінально підійшов до виконання розпорядження свого керівництва про прослуховування путінського послання.

Обласний депутат від партії кпрф Михайло Абдалкін сидів перед екраном ноутбука, повісивши собі на вуха локшину. Відео він виклав у соцмережі, заявивши, що «нічого подібного за останні 23 роки не чув», що «виступ відмінний» і що він «повністю згоден».

Після цього депутата викликали на засідання комітету Самарської Губернської Думи з регламентних питань.

Як повідомляє «Радіо Свобода», Абдалкіну було оголошено «публічне осуд», 1 березня депутати проголосували за його виключення з партії. А місцевий голова фракції лдпр в обласному парламенті запропонував відправити депутата на військову службу. Також Михайла Абдалкіна викликали в поліцію.

Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що путін і Аліна Кабаєва живуть у резиденції на Валдаї та користуються коштами господаря Кремля з кіпрського офшору.

Фото — скріншот

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