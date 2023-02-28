Сховав гроші на Кіпрі: ЗМІ з'ясували, на які кошти шикують путін із Кабаєвою

Російський диктатор володимир путін і гімнастка та ймовірна мати його дітей Аліна Кабаєва, які, за даними ЗМІ, зустрічали Новий рік разом, живуть у резиденції на Валдаї та користуються коштами путіна з кіпрського офшору Ermira Consultants, повідомляє «Проект».

Для розкішного життя диктатор та Кабаєва користуються коштами путіна, захованими на Кіпрі. В основному кошти відмиваються через компанію Ermira Consultants, на яку записані частки у важливих для путіна підприємствах.

Колишній менеджер бізнесу одного з найближчих друзів президента, який мав стосунок до управління таємною фінансовою мережею, до складу якої входила і Ermira, розповів, що до 2015 року компанія належала підставній особі — адвокату із Санкт-Петербурга Владиславу Копилову, але насправді з рахунків Ermira оплачували покупки для путіна і його близьких. Також він купував із цих грошей квартири і будинки. З 2015 року володіння офшором ймовірно перейшло до людей олігарха Аркадія Ротенберга.

На гроші кіпрської компанії 2011 року Кабаєвій купили на ці гроші чотири квартири в Сочі й оформили на підставних осіб.

Журналісти з'ясували, що путін і Кабаєва живуть разом. Помічниці та двоюрідні сестри гімнастки постійно бувають у резиденції путіна на Валдаї, а одна з сестер навіть має житло неподалік.

Для Кабаєвої та дітей побудували окремий дерев'яний терем на території резиденції на Валдаї, такий самий окремий будинок для неї є поруч із його палацом. У 2021 році біля терема Кабаєвої було споруджено човновий причал, з якого можна переплисти канал і опинитися в парку площею 28 гектарів.

Околиці резиденції є заповідними місцями, зокрема включають територію Валдайського національного парку, що охороняється законом. Однак у 2018 році для Путіна побудували таємну залізницю, якою він приїжджає до резиденції, імовірно, на своєму бронепоїзді.

Загалом Кабаєва та її близькі користуються нерухомістю на суму щонайменше 120 млн доларів. Крім прибудов до палаців Путіна, у Кабаєвої є найбільший пентхаус у Росії. Він розташований у житловому комплексі «Королівський парк» у Сочі, його також купили на кошти з «общака» Путіна на Кіпрі, що зайвий раз доводить зв'язок Кабаєвої з ним.

Як писали «ФАКТИ», днями Великобританія запровадила санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб з росії. Зокрема, до списку потрапили мати гімнастки Аліни Кабаєвої та тульський губернатор Олексій Дюмін, який раніше працював у службі безпеки президента та охороняв володимира путіна.

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