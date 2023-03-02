«Дракон несе загибель усім, хто поряд з ним, і своїй жінці перш за все», — Ігор Ейдман про путіна, кабаєву та їхніх попередників

Соціолог та дослідник путінізму Ігор Ейдман нагадав господареві кремля, чим скінчили диктатори Гітлер та Муссоліні.

«Історія повторюється, — пише Ігор Ейдман, згадуючи про розслідування «Проекту» про путіна та Кабаєву. -

Дуже близькі історії: Муссоліні та Клара Петтачі, Гітлер та Єва Браун, путін та Аліна Кабаєва. Родичі та покровителі наживаються на успішному продажу молодої жінки дракону. Дракон приховує свою коханку, бо «одружений на країні». Він ховає її у своєму лігві.

Дракон переживає тріумф, країна валяється в ногах. Але цього мало, він намагається підпорядкувати собі інші країни. Спочатку на нього чекає успіх. Захоплено Албанію, Австрію, Польщу, Ефіопію, Сирію, Крим.

А потім удача відвертається від дракона. Його війська зазнають поразки і починають відступати. Дракон разом із коханкою ховаються у бункері. Однак відплата невідворотно наздоганяє їх. Дракон несе загибель усім, хто поруч із ним, і своїй жінці передусім.

Історія повторюється. путін і Кабаєва йдуть шляхом своїх попередників до того ж кінця".

Фото із соцмереж

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