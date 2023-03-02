Найважливіше для нього у житті були кохана і син: історія про українського захисника, який поліг на Донеччині

На Хмельниччині попрощались із 41-річним бійцем Сергієм Халамендою. Він загинув 7 лютого 2023 року у боях в районі населеного пункту Опитне Донецької області. Захисник служив майстром-акумуляторником відділення ремонту та зарядки акумуляторних батарей ремонтно-відновлювального батальйону однієї із військових частин ЗСУ. На службу був призваний 6 червня 2022 року, повідомляє Ярмолинецька територіальна громада.

«Після закінчення 9-го класу Сергій пішов працювати, дуже рано померла мати, тому потрібно було давати собі раду. Працював у місцевому сільгосппідприємстві, згодом переїхав у село Савинці, де працював на тваринницькій фермі різноробочим, а також помічником комбайнера. Він був добрим і роботящим, любив техніку, не боявся ніякої роботи. З часом молодий чоловік самотужки навчився виконувати будівельно-ремонтні роботи та влаштувався на роботу у Хмельницькому. Там і знайшов свою долю — Тетяну, яка переїхала до міста та працювала в одній із піцерій. Покохали один одного, зустрічалися, а невдовзі й побралися у 2007 році. Спільною радістю стало народження сина Сашка, який нині уже навчається у 9 класі. Молода родина мріяла про сімейне гніздечко. З допомогою сестер Сергія придбали будинок у Жилинцях. Обзавелися власним господарством, утримували корову, бо Сергій часто говорив, жартуючи, що без парного молока не уявляє свого щоденного меню».

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення рф в Україну, Сергій Халаменда вирішив вступити до лав ЗСУ. Після мобілізації проходив навчання, далі фронтові стежини закинули у найважчі ділянки лінії фронту — на Донеччину. Сергій часто телефонував рідним. Попереджав, коли йшов на бойове завдання, а коли повертався — одразу ж дзвонив. Останній раз вони з дружиною розмовляли 4 лютого. У тій розмові він, ніби випадково, сказав, що найважливіше і найдорожче для нього у житті це кохана і син.

А далі важкі дні невідомості, коли після втрати зв’язку із чоловіком вони із сином сподівались на диво і чекали дзвінка від Сергія. Але звістка, що прийшла, виявилась для родини трагічною.

Живими квітами вшанували земляки свого воїна-захисника. Сергія Халаменду поховали на сільському кладовищі у Жилицях.

Нагадаємо, за добу противник 170 разів атакував позиції ЗСУ, але успіху не досяг, — Генштаб.

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