Принц Гаррі в популярному телешоу назвав свій улюблений фільм

Принц Гаррі продовжує активно роздавати інтерв'ю і зніматися в популярних американських телешоу. Усе це є частиною кампанії з просування його мемуарів «Запасний». Книга і без того добре продається, особливо в США, проте закони шоу-бізнесу залишаються незмінними.

Увечері 28 лютого молодший син короля Чарльза III з'явився в розважальному шоу Стівена Кольбера. Як з'ясувалося, запис програми було зроблено ще в січні, але показали випуск тільки зараз. Крім Гаррі в ньому взяли участь Мішель Обама і Роберт де Ніро.

Кольбер ставив гостям заздалегідь підготовлені запитання — по 15 на кожного. Відповідати на них потрібно було швидко і коротко. Ведучий повідомив, що цей опитувальник розробили в спеціальній лабораторії, і він допомагає «науковими способами дістатися до глибини душі будь-якої людини і показати її світу».

Принц Гаррі прокоментував цю тираду вдалим жартом: «Так у вас тут лабораторія? Це багато що пояснює».

Герцог Сассекський, відповідаючи на запитання, зізнався, що любить собак більше, ніж кішок, а апельсини — більше за яблука. Після цього настала черга Кольбера жартувати. «У цьому є щось від канібалізму», — сказав Стівен, натякаючи на колір волосся Гаррі.

Далі герцог повідомив, що його улюблений сендвіч містить сир, шинку і діжонську гірчицю. Кольбер зазначив, що це більше схоже на тост або паніні. Гаррі розсміявся і додав, що відмінності в американській англійській і британській англійській дуже заважали розвитку його стосунків з Меган на початку їхнього роману.

Виявилося, що герцог найбільше на світі боїться змій. «Це найстрашніша тварина!» — заявив Гаррі. А ось найприємнішим запахом для нього є запах Меган Маркл.

Також принц зізнався, що вірить у реінкарнацію. Його найулюбленішим фільмом у жанрі «екшн» є «Гладіатор» Рідлі Скотта. Коли Кольбер поцікавився, чому саме ця картина так подобається Гаррі, той відповів: «Це фільм про те, як одна людина ризикнула кинути виклик імперії».

На завершення Стівен попросив гостя описати його подальше життя п'ятьма словами.

«Свобода. Щастя. Ясність. Простір. Любов», — відповів принц Гаррі.

Нагадаємо, що Чарльз III вирішив виселити Гаррі та Меган з їхньої британської резиденції.

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