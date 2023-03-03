Зарядка «для кухні» від Аніти Луценко: вправи, які легко робити, поки нагрівається обід або закипає вода

Відомо, що українки вміють одночасно робити одразу кілька справ. Саме тому український фітнес-тренер Аніта Луценко розробила комплекс фізичних вправ, які можна виконувати, наприклад під час приготування обіду.

Комплекс складається з лімфодренажної вправи, вправ для рук, спини та ніг.

«Поки чекаєш, коли закипить вода або нагріється обід у мікрохвильовій печі, роби ці елементарні, але відмінні вправи. Навіть дві хвилини на день на тренування — краще, ніж нічого. Розім'яти ноги, розправити спину і розігнати лімфу можна за лічені хвилини, тому не скидай з рахунків короткі тренування», — закликала тренер, назвавши методику «секретною зарядкою».

Найпростіша вправа, яку Аніта порекомендувала першою — це підйом навшпиньки, спираючись на кухонний стіл. Так можна непогано стимулювати кровотік, упевнена авторка методики.

Як виконати весь комплекс вправ, дивіться відео.

Нагадаємо, раніше Луценко показала, як прибрати живіт та боки за 7 хвилин, тренуючись зі звичайною подушкою.

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