З 28 лютого ЗМІ окупантів почали поширюватися інформацію про нібито необхідність реконструкції собору Святого Володимира в Херсонесі, який був закладений у 1861 році, а відкритий через 30 років. У радянський період храм припинив роботу і в 1942 році був ґрунтовно зруйнований. Відновлювати собор стала вже влада незалежної України, а після початку російської окупації цей храм, що перебував станом на 2014 рік у доброму стані, активно використовувався окупантами для просування ідей російського світу та для прямого розпалювання міжрелігійної напруги на окупованому півострові.

«Наразі російські окупанти цинічно нарікають на те, що нібито виявлено проблему фундаменту, оскільки нібито «кладка мокне через атмосферні води» і що нібито є «проблеми з дренажем», — повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму». — При цьому заявляється про начебто неякісну реставрацію 1999−2004 років і про те, що агресор нібито не має в своєму розпорядженні її документів.

Насправді з 2015 року окупанти проводили навколо собору, що знаходиться в центрі заповідника «Херсонес Таврійський» усілякі незаконні роботи, далекі від слова реставрація, які прямо впливають на стік опадів і ґрунтові води. Більше того, через подібні злочинні роботи від міноборони агресора не так далеко від собору утворилося ціле штучне озеро в котловані, і що робити з ним, окупанти просто не знають".

Відомо, що формальний «ініціатор» реставрації якийсь незаконний фонд «Моя історія»

Тепер жителі Севастополя підняли старі публікації, що свідчать, що сам собор у ХIX столітті будувався явно «не за стандартами» і що багато його проблем фактично «вроджені». Тим самим заявивши, що очевидно окупантам у плачевній для окупованого міста в цілому ситуації «гроші подіти нікуди».

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії спрямував українських бійців: «До Криму, туди».

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