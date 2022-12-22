У рашистів все стабільно: донецько-кримський колаборант став злочинним сенатором

Днями ЗМІ окупанта повідомили, що колаборант Дмитро Ворона тепер гратиме злочинну роль «сенатора від Запорізької області». На це місце його нібито посватав мелітопольський колаборант із «севастопольським бізнесом» Євген Балицький.

«Даний Ворона раніше, у 2020 році, „відзначився“ у ролі злочинного „глави корпорації розвитку Криму“. Він — вихованець одіозного макіївчанина Василя „Біти“ Джарти, близького соратника Віктора Януковича. У перші роки нового тисячоліття, коли Джарти був міністром екології України, Дмитро Ворона став його заступником. Після приходу до влади Віктора Януковича у 2010 році, Ворона „успішно відпрацював“ низку корупційних схем у держорганах України, але з 2014 року „ліг на дно“, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — У 2016 році Кремль злочинно „призначив“ до окупованого Криму протиправного „віце-прем'єр-міністра за федеральною цільовою програмою“ Віталія Нахлупіна, макіївчанина, який вважався „гаманцем“ Джарти. Ця „посада“ передбачила „відмивання“ понад 13 мільярдів доларів на користь кремлівського угруповання „Озеро“ під виглядом фейкової „модернізації Криму“. Ворона також входив у клан колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки і підтримував дружні стосунки з терористичним „командиром кримської весни в Ялті“ Віталієм Ахметовим. Нахлупін і Ворона хотіли отримати „особливу годівницю“ у частках із Кремлем — злочинну „ігрову зону“ в курортному селищі Кацівелі, але „проект зав’яв“. Потім Нахлупін зажадав у друзів путіна Ротенбергів надто великий „відкат“ за свої послуги з розпилювання грошей на незаконному будівництві траси „Таврида“, і вирушив до в’язниці агресора».

Пізніше, пишуть експерти, вже у злочинній ролі «директора корпорації розвитку» Дмитро Ворона, який «вцілів» у цій «битві за мільярди», анонсував знищення багатостраждального Мойнакського парку в окупованій Євпаторії під виглядом фіктивного «реабілітаційного центру з житловим масивом».

«Результатом цього злочинного „проекту“ в особистих інтересах Валентини Матвієнко стало не лише „розпилення“ чергових мільярдів, а й втрата Євпаторією залишків зеленої та водоохоронної зони колишнього дитячого курорту».

Нагадаємо статтю в «ФАКТАХ» про фейковий розподіл кримської землі серед рашистів-ветеранів війни з Україною.

336

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram