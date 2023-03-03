Понад 760 окупантів, вісім танків та літак: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалась триста сімдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників.

За даними Генштабу, за добу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках наші воїни відбили понад 85 атак противника.

Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України.

Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок.

Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їхні будинки розквартировують російських найманців.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.

В результаті за минулу добу ворог втратив 765 військових, а також:

- танків — 3405 (+8) од,

- бойових броньованих машин — 6673 (+15) од,

- артилерійських систем — 2402 (+4) од,

- РСЗВ — 484 (+4) од,

- літаків — 301 (+1) од,

- гелікоптерів — 289 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2061 (+3),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5281 (+17) од.

Українці дякують своїм захисникам, просять Всесвіт захистити наших воїнів та надати їм сил для боротьби.



Нагадаємо, росія не тільки посилає на війну в Україні засуджених зі своїх колоній, але й вербує найманців по всьому світу. Наразі стало відомо, що рф вербує палестинських біженців у Лівані для війни проти України.

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