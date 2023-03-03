Деяким пенсіонерам можуть призупинити виплату пенсій: в ПФУ назвали причини

Українцям навіть під час війни можуть призупинити виплату пенсії. Відповідні підстави обумовлено статтею 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Серед них:

пенсію було призначено на підставі недостовірної інформації (було подано неправдиві документи);

пенсіонер не отримував виплат протягом півроку;

громадянин виїхав за кордон на постійне місце проживання;

пенсіонер помер;

пенсіонер влаштувався працювати, яка дає право про пенсію за вислугу років (у разі пенсію нічого очікувати платити весь період роботи у такій посаді).

Відновити виплати, довівши своє право на виплати, можна шляхом звернення до будь-якого представництва Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як уникнути ситуації, коли пенсіонерам припиняють виплати на картку.

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