Деяким пенсіонерам можуть призупинити виплату пенсій: в ПФУ назвали причини
Українцям навіть під час війни можуть призупинити виплату пенсії. Відповідні підстави обумовлено статтею 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Серед них:
- пенсію було призначено на підставі недостовірної інформації (було подано неправдиві документи);
- пенсіонер не отримував виплат протягом півроку;
- громадянин виїхав за кордон на постійне місце проживання;
- пенсіонер помер;
- пенсіонер влаштувався працювати, яка дає право про пенсію за вислугу років (у разі пенсію нічого очікувати платити весь період роботи у такій посаді).
Відновити виплати, довівши своє право на виплати, можна шляхом звернення до будь-якого представництва Пенсійного фонду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як уникнути ситуації, коли пенсіонерам припиняють виплати на картку.158
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