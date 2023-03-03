Гол сина головного тренера приніс «Кривбасу» перемогу над «Колосом»: відеоогляд матчу УПЛ
У п'ятницю, 3 березня, матчем у Кривому Розі стартував 16-й тур чемпіонату України з футболу.
Чемпіонат України. 16-й тур
«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (В. Вернидуб, 61). Юніорські склади — 2:2.
У матчі першого кола «Колос» мінімально обіграв команду з Кривого Рогу (підопічні Юрія Вернидуба взагалі стартували зовсім погано, не знаючи смаку перемоги протягом семи турів), але у звітному поєдинку «Кривбасу» вдалося взяти реванш, причому з тим же рахунком. Єдиний гол у поєдинку в середині другого тайму забив син наставника криворіжців Віталій Вернидуб, вдало замкнувши головою навіс із кутового. Додамо, що ця перемога дозволила «Кривбасу» піднятися на шосте місце, з якого вони змістили саме «Колос».
Становище команд:
1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);
2. «Шахтар» — 33 (14);
3. «Динамо» — 30 (15);
4. «Зоря» — 28 (15);
5. «Олександрія» — 25 (14);
6. «Кривбас» — 21 (16);
7. «Колос» — 20 (16);
8. «Металіст 1925» — 19 (15);
9. «Ворскла» — 18 (15);
10. «Верес» — 17 (15);
11. «Металіст» — 16 (15);
12. «Рух» — 14 (14);
13. «Минай» — 14 (15);
14. «Інгулець» — 13 (14);
15. «Чорноморець» — 11 (15);
16. «Львів» — 9 (13).
Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев («Зоря»).
Додамо, що в рамках 16-го туру будуть зіграні наступні матчі: «Олександрія» — «Дніпро-1», «Динамо» — «Інгулець», «Верес» — «Чорноморець» (4 березня), «Ворскла» — «Зоря», «Металіст» — «Рух», «Металіст 1925» — «Шахтар» (5 березня); «Львів» — «Минай» (6 березня).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» незважаючи на жахливу помилку Трубіна розгромив «Минай».
Фото ФК «Кривбас»26
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