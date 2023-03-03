Гол сина головного тренера приніс «Кривбасу» перемогу над «Колосом»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 3 березня, матчем у Кривому Розі стартував 16-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 16-й тур

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (В. Вернидуб, 61). Юніорські склади — 2:2.

У матчі першого кола «Колос» мінімально обіграв команду з Кривого Рогу (підопічні Юрія Вернидуба взагалі стартували зовсім погано, не знаючи смаку перемоги протягом семи турів), але у звітному поєдинку «Кривбасу» вдалося взяти реванш, причому з тим же рахунком. Єдиний гол у поєдинку в середині другого тайму забив син наставника криворіжців Віталій Вернидуб, вдало замкнувши головою навіс із кутового. Додамо, що ця перемога дозволила «Кривбасу» піднятися на шосте місце, з якого вони змістили саме «Колос».

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 33 (14);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Зоря» — 28 (15);

5. «Олександрія» — 25 (14);

6. «Кривбас» — 21 (16);

7. «Колос» — 20 (16);

8. «Металіст 1925» — 19 (15);

9. «Ворскла» — 18 (15);

10. «Верес» — 17 (15);

11. «Металіст» — 16 (15);

12. «Рух» — 14 (14);

13. «Минай» — 14 (15);

14. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 11 (15);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев («Зоря»).

Додамо, що в рамках 16-го туру будуть зіграні наступні матчі: «Олександрія» — «Дніпро-1», «Динамо» — «Інгулець», «Верес» — «Чорноморець» (4 березня), «Ворскла» — «Зоря», «Металіст» — «Рух», «Металіст 1925» — «Шахтар» (5 березня); «Львів» — «Минай» (6 березня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» незважаючи на жахливу помилку Трубіна розгромив «Минай».

Фото ФК «Кривбас»

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