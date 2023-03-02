Де і коли дивитись онлайн «Динамо» — «Інгулець»: розклад трансляцій та прогноз на матч 16-го туру УПЛ

У п'ятницю, 3 березня, поєдинком у Кривому Розі стартує програма 16-го туру чемпіонату України з футболу. Як відомо, після поновлення змагань в УПЛ «Шахтар» уже встиг у перенесеному матчі розгромити «Минай».

У суботу, 4 березня, київське «Динамо», що продало до Іспанії Віктора Циганкова та до Англії — Іллю Забарного, прийме на рідній клубній арені імені Валерія Лобановського «Інгулець», який взимку очолив ексдинамівець Сергій Ковалець.

Нагадаємо, що у першому колі підопічні Мірчі Луческу на рідному стадіоні обіграли команду з Петрового завдяки «дублю» Віктора Циганкова — 2:1. У майбутньому поєдинку букмекери знову віддають перевагу «Динамо». Наприклад, контора «Паріматч» ставки на виграш киян приймає з коефіцієнтом 1,36, на нічию — 5,20, на виграш «Інгульця» — 8,10.

Ще в одній зустрічі ігрового дня «Олександрія» Руслана Ротаня, який паралельно очолює молодіжну та національну збірні України, прийме на рідному стадіоні «Ніка» лідера УПЛ «Дніпро-1», який вилетів із єврокубків. А «Верес» у Рівному зіграє проти «Чорноморця».

Ще три матчі відбудуться у неділю, 5 березня. Віктор Скрипник на чолі «Ворскли» зіграє на стадіоні «Ніка» в Олександрії проти свого колишнього клубу «Зорі», «Металіст» в Ужгороді поміряється силами з «Рухом», а «Металіст 1925» на «Арені Львів» пройде випробування «Шахтарем», на який чекають єврокубкові поєдинки проти голландського «Фейєноорда».

Завершиться тур у понеділок, 6 березня, зустріччю на львівському стадіоні СКІФ між «Львовом» та «Минаєм».

Чемпіонат України. 16-й тур

3 березня (п'ятниця)

«Кривбас» — «Колос» 13:00 Setanta Sports +, ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

4 березня (субота)

«Олександрія» — «Дніпро-1» 12:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Динамо» — «Інгулець» 14:00 «2+2»

«Верес» — «Чорноморець» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

5 березня (неділя)

«Ворскла» — «Зоря» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Металіст» — «Рух» 13:00 УНІАН

«Металіст 1925» — «Шахтар» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

6 березня (понеділок)

«Львів» — «Минай» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 33 (14);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Зоря» — 28 (15);

5. «Олександрія» — 25 (14);

6. «Колос» — 20 (15);

7. «Металіст 1925» — 19 (15);

8. «Кривбас» — 18 (15);

9. «Ворскла» — 18 (15);

10. «Верес» — 17 (15);

11. «Металіст» — 16 (15);

12. «Рух» — 14 (14);

13. «Минай» — 14 (15);

14. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 11 (15);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із македонським півзахисником Решатом Рамадані та достроково повернуло з оренди венесуельського форварда Еріка Раміреса.

Фото ФК «Динамо»

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