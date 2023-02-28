«Шахтар» із жахливою помилкою Трубіна розгромив «Минай»: відеоогляд матчу УПЛ

У вівторок, 28 лютого, у Львові на «Арені Львів» пройшов перенесений матч 9-го туру чемпіонату України з футболу між закарпатським «Минаєм», футболісти якого в Туреччині надавали по вухах гравцям російського «шинника», та донецьким «Шахтарем», що у весняній частині сезону вже пройшов французький «Ренн» у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Перенесений матч 9-го туру

«Минай» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:4 (Воробчак, 31 — Степаненко, 8, Сікан, 15, 60, Судаков, 40, з пенальті). Юніорські склади — 0:2.

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький (Топалов, 61), Матвієнко, Степаненко (Назаріна, 68), Бондаренко, Джурасек, Судаков (Петряк, 79), Зубков (Гочолейшвілі, 61), Сікан (Келсі, 62) .

В останньому очному матчі команд скромному «Минаю» вдалося відібрати очки у «Шахтаря» на своєму полі. Але цього разу підопічні Володимира Шарана нічого не змогли протиставити більш майстерним «гірникам». Команда Ігора Йовічевіча забила два швидкі м'ячі (один із них на рахунку Степаненка, для якого цей гол став 20-м в УПЛ), продовживши гольову серію в чемпіонаті до 13 матчів, та забезпечила собі комфортну перевагу. Навіть результативна помилка Трубіна, який пропустив м'яч під собою після нескладного удару здалеку, не вивела з рівноваги «гірників», які забили ще два м'ячі та спокійно довели поєдинок до перемоги. Зазначимо, що «дубль» записав на свій рахунок Сікан, і тепер із 8 м'ячами в активі є найкращим бомбардиром «Шахтаря» в нинішньому сезоні УПЛ.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 33 (14);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Зоря» — 28 (15);

5. «Олександрія» — 25 (14);

6. «Колос» — 20 (15);

7. «Металіст 1925» — 19 (15);

8. «Кривбас» — 18 (15);

9. «Ворскла» — 18 (15);

10. «Верес» — 17 (15);

11. «Металіст» — 16 (15);

12. «Рух» — 14 (14);

13. «Минай» — 14 (15);

14. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 11 (15);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев («Зоря»).

Додамо, що в першому календарному турі в 2023 році зіграють: «Кривбас» — «Колос» (3 березня); «Олександрія» — «Дніпро-1», «Динамо» — «Інгулець», «Верес» — «Чорноморець» (4 березня), «Ворскла» — «Зоря», «Металіст» — «Рух», «Металіст 1925» — «Шахтар» (5 березня); «Львів» — «Минай» (6 березня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Олександрія» героїчно врятувалася в дебютному матчі Ротаня в УПЛ.

Фото ФК «Шахтар»

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram