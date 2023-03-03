Це вже третій приліт у наш мікрорайон: жителька Запоріжжя дивом вижила після ракетного удару, пробувши під завалами 5 годин

У Запоріжжі з-під завалів будинку, який зруйнувала російська ракета, врятували місцеву жительку Катерину Мельник. Дівчина майже п’ять годин в обіймах із котом провела під уламками будівлі й дивом залишилась неушкодженою. Світлини, де на її обличчі море пилу, змішаного з кров'ю, облетіли соцмережі. Її квартира зруйнована вщент, також зникли двоє її улюбленців, знайти яких живими вона не полишає надії.

- Ми з Катериною товаришуємо із 2017 року. Дівчина мешкала одна із трьома котами — Льошою, Борею та Дєньою. Наші будинки знаходяться в одному мікрорайоні, це практично центр міста, — розповіла «ФАКТАМ» подруга вцілілої Ольга Белева — Наше місто знаходиться за 40 кілометрів від лінії бойових дій, тому досить часто ППО не встигає швидко зреагувати та відбити ворожу ціль. Так було і цього разу. Тієї ночі у Каті гостював хлопець. Близько 01:30 пролунав вибух, лише після нього увімкнули сигнал повітряної тривоги. Зрозумівши, що це десь поруч із будинком Каті, я відразу їй зателефонувала, вона не відповідала. Але через хвилину надійшло від неї голосове повідомлення, де подруга кричала і молила викликати швидку допомогу та рятувальників. Вона розповіла, що квартири нема, будинку нема. Хлопця викинуло у під’їзд, і він зумів самостійно вибратися. Його згодом відразу доправили до лікарні, де надали першу допомогу. За десять хвилин я була на місці. Епіцентром удару ракети став п’ятий поверх багатоповерхівки, Катя жила на другому, то ж це її могло і врятувати. За її словами, вона на момент удару перебувала у коридорі. Її засипало камінням, бетоном. Це другий день народження подруги!

В такому стані, за словами співрозмовниці, Катерина Мельник перебувала близько п’яти годин, пригортаючи до себе наляканого кота Льошу.

- Весь цей час ми підтримували зв'язок телефоном, щоб розуміти, що з дівчиною все добре, щоб заспокоїти її. Періодично вимикали, щоб він повністю не розрядився, — продовжує Ольга. — Я часто бувала в Каті в гостях, тому детально оповіла рятувальникам розташування квартири і де саме шукати подругу. Рятувальник Павло — янгол-охоронець, він почув та відкопав її, заспокоював та вивів. Це людина з великої букви. Коли ми змогла вранці її нарешті обійняти, сліз не стримував ніхто. В одну мить через росію подруга втратила все, що нажила за 11 років, а дехто із її сусідів взагалі загинув. Ми не полишаємо віри, що знайдемо двох інших котів, можливо вони просто злякались вибухів та втекли.

Життю Каті нічого не загрожує, рану на голові обробили, болить лише спина, тому що забій грудної клітини. Але їй дуже важко зараз психологічно. У Запоріжжі в неї друзі, куми, є в кого пожити. Батьки лишились в окупованому Бердянську.

До слова, це вже третій приліт у даний мікрорайон. Місцеві розповідають, що тут жодних військових об’єктів немає, виключно будинки мирних людей, більшість з яких вже полягали спати.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару з С-300 по Запоріжжю 2 березня зросла до 4 осіб. За оновленою інформацією від речниці ГУ Нацполіції у Запорізькій області Анни Ткаченко, безвісти зниклими вважають 10 людей (6 жінок, 3 чоловіків та 1 дитина). Всього вдалося врятувати 11 осіб, серед яких вагітна жінка. 11 людей травмовані, троє з них перебувають у лікарні. У п’ятиповерхівці зруйновані понад 10 квартир, уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будинки.

Картка для допомоги Катерині Мельник: 5 375 411 505 347 935

Картка подруги Катерини Ольги Белевої: 5 375 411 509 023 250

Нагадаємо, телеведучий Єгор Гордєєв розповів про пережите за рік повномасштабного вторгнення рф: «Мама ховалася у підвалі будинку з котом та собакою».

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