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Культура та мистецтво

Померла актриса Джина Лоллобріджіда

14:23 16 січня 2023
Джина Лоллобріджіда

Померла італійська актриса Джина Лоллобриджида. Про її смерть 16 січня повідомило італійське видання Il Messaggero.

Лоллобриджиді було 95 років. Причин смерті актриси не називаються. Відомо, що у вересні 2022 року її було госпіталізовано з переломом стегнової кістки.

Джина Лоллобриджида народилася у 1927 році в Італії. Вона стала відомою у 1952 році після ролі у фільмі «Фанфан-Тюльпан». Потім була картина «Собор Паризької Богоматері» (1956), яка принесла акторці всесвітню славу.

Фільмографія Лоллобриджиди налічує кілька десятків картин. З 1960-х років актриса почала рідше зніматися, приділяючи час фотографії та створенню скульптур, а також благодійності.

У 2018 році Лоллобриджида здобула іменну зірку на Алеї слави Голлівуду у Лос-Анджелесі.

Зі зростанням популярності актрису почали називати найкрасивішою жінкою у світі.

1949 року Лоллобриджида вийшла заміж за югославського лікаря Мілко Скофіча, а 57-го року народила йому єдиного сина Мілко.

Нагадаємо, 15 січня помер грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, який підтримував Україну у боротьбі проти російської агресії.

А 14 січня не стало відомої російської актриси Інни Чурикової.

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