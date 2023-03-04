«путіна принизили на очах усього світу»: Павло Клімкін про перехід найближчих союзників росії по ОДКБ на бік Китаю

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін проаналізував реакцію союзників росії на китайський «мирний план» і дійшов невтішних висновків для путіна.

«Зверніть увагу на підтримку Токаєвим та лукашенком китайського „мирного плану“. Токаєв це зробив буквально на другий день після оприлюднення, лукашенко почекав до поїздки в Пекін, — пише Павло Клімкін. - Вони, звісно, старі хитруни і знають, що роблять: грають у балансування росії. Але реальне значення цих заяв набагато більше. Казахстан та білорусь для кремля не будь-хто, а члени ЄврАзЕС та ОДКБ, тобто на папері найближчі союзники: економічно та безпеково».

За словами Клімкіна, пряма і беззастережна підтримка китайського плану — це кінець зони домінуючого геополітичного впливу рф.

«путін вважає найбільшою геополітичною катастрофою 20 століття розвал СРСР. Він вклав шалені зусилля та ресурси у побудови структур, що мали б відновити геополітичний вплив росії на просторі колишнього СРСР. Тепер Китай це головний гравець на євразійському просторі. Перефразовуючи Черчилля, Майдан став кінцем початку розвалу пострадянського простору, а українсько-російська війна — початком кінця. путін хотів повернути СРСР в новому варіанті і так увійти в історію. Він завершує тим, що його начебто найближчі союзники публічно підтримують китайський план і купують собі прихильність Китаю. В очах всього світу це очевидне приниження — Китаю путін вже програв», — зазначає Клімкін.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram