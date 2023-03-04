«путіна принизили на очах усього світу»: Павло Клімкін про перехід найближчих союзників росії по ОДКБ на бік Китаю
«Зверніть увагу на підтримку Токаєвим та лукашенком китайського „мирного плану“. Токаєв це зробив буквально на другий день після оприлюднення, лукашенко почекав до поїздки в Пекін, — пише Павло Клімкін. - Вони, звісно, старі хитруни і знають, що роблять: грають у балансування росії. Але реальне значення цих заяв набагато більше. Казахстан та білорусь для кремля не будь-хто, а члени ЄврАзЕС та ОДКБ, тобто на папері найближчі союзники: економічно та безпеково».
За словами Клімкіна, пряма і беззастережна підтримка китайського плану — це кінець зони домінуючого геополітичного впливу рф.
«путін вважає найбільшою геополітичною катастрофою 20 століття розвал СРСР. Він вклав шалені зусилля та ресурси у побудови структур, що мали б відновити геополітичний вплив росії на просторі колишнього СРСР. Тепер Китай це головний гравець на євразійському просторі. Перефразовуючи Черчилля, Майдан став кінцем початку розвалу пострадянського простору, а українсько-російська війна — початком кінця. путін хотів повернути СРСР в новому варіанті і так увійти в історію. Він завершує тим, що його начебто найближчі союзники публічно підтримують китайський план і купують собі прихильність Китаю. В очах всього світу це очевидне приниження — Китаю путін вже програв», — зазначає Клімкін.
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