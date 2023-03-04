Асист Циганкова не допоміг «Жироні» врятуватися в матчі чемпіонату Іспанії: відеоогляд гри

Півзахисник збірної України Віктор Циганков, який залишив київське «Динамо» під час зимового трансферного вікна, продовжує закохувати вболівальників свого нового клубу.

У рамках 24-го туру іспанської примери «Жирона» приїхала в гості до «Хетафе», що йшов у зоні вильоту. Уже в першому таймі команда нашого співвітчизника пропустила три м'ячі, але після перерви ледь не перевернула все догори дригом — щоправда, не вистачило одного забитого м'яча, щоб урятувати, здавалося, безнадійний матч. У підсумку «Хетафе» виграв — 3:2 (Унал, 2, 14, з пенальті, Майораль, 43 — Кастельянос, 54, Гутьєррес, 80) та піднявся із зони вильоту.

До першого забитого м'яча гостей приклав ногу й українець — після його передачі гол забив Кастельянос. До речі, Циганков записує на свій рахунок результативну дію у третьому поєдинку поспіль — у грі з «Альмерією» Віктор забив сам та віддав гольову передачу, а в матчі з «Атлетиком» асистував партнеру.

Відеоогляд матчу «Хетафе» — «Жирона» — 3:2

Додамо, що свій наступний матч «Жирона» проведе 13 березня, коли на своєму полі прийме мадридський «Атлетико».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Марсель» із Малиновським зганьбився на рідному «Велодромі» та припинив боротьбу за Кубок Франції.

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