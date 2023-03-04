Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 10 авіаційний ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжував вести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагається оточити місто Бахмут.

«Протягом доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське та Красногорівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів, зокрема міста Херсон та міста Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по складу боєприпасів противника», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також повідомляється, що з метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України.

«Зокрема, в Горлівці Донецької області з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ. Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження. Триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої та зайнятої території Луганської області. Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта громадянина російської федерації. Під дію обмежень потрапили Старобільск, Рубіжне та Станиця Луганська. В тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непепередбачуваних наслідків», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що окупанти створюють у Криму спеціальні «дружини» для боротьби з українськими диверсантами.

Фото: Генштаб ЗСУ

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