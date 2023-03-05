Джо Байдену видалили ракове новоутворення на грудях

У суботу, 4 березня, стало відомо, що президенту США Джо Байдену в лютому, за кілька днів до його візиту в Україну, видалили базаліому на грудях. Про це повідомив лікар американського лідера Кевін О'Коннор. Йдеться про різновид злоякісних новоутворень на шкірі, які виникають у клітинах базального шару епідермісу.

Операцію було проведено 16 лютого у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда у Вашингтоні. За словами лікаря, усі ракові тканини були успішно видалені. Подальше лікування не потрібне. Після операції 80-річний президент пройшов медогляд і був визнаний здоровим та придатним до роботи.

О'Коннор також повідомив, що загоєння на місці операції пройшло добре. Спостерігати стан шкірних покривів Байдена продовжать у рамках стандартних медоглядів.

Раніше в американського лідера вже виникали такі новоутворення. Їх видаляли до його вступу на посаду президента США. О'Коннор вважає, що в молодості Байден багато часу проводив на сонці. Це й спричинило проблеми зі здоров'ям, які з'явилися пізніше.

«Президент Байден залишається здоровим та енергійним 80-річним чоловіком, який може успішно виконувати обов'язки, у тому числі голови виконавчої гілки влади, глави держави та верховного головнокомандувача», — наголошується в п'ятисторінковому звіті лікаря.

Базаліома — одна з найбільш поширених форм раку, що легко піддаються лікуванню, особливо якщо виявити її на ранній стадії. Пухлина не дає метастазів.

Питання здоров'я Байдена зараз стоїть особливо гостро. Очікується, що найближчим часом він оголосить про намір балотуватися у президенти на виборах, запланованих на 5 листопада 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружині американського президента Джілл Байден також видалили три ракові новоутворення на шкірі.

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