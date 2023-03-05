В Україні змінилися правила перевірки водіїв на алкогольне чи інше сп'яніння: стали відомі деталі

Нещодавно уряд України зміниів процедуру перевірки водія на алкогольне чи інше сп’яніння. Відтепер перевірка має обов’язково проходити з відеофіксацією або у присутності двох свідків. Причому така процедура має застосовуватись не лише під час перевірки на алкогольне сп’яніння, а й на наркотичне та інші види, а також вплив окремих лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції, наголошує Автотема.

Відтепер весь процес перевірки повинен бути зафіксований за допомогою камери. У випадку, коли це неможливо, огляд водія проводитимуть у присутності двох свідків.

У разі адміністративного порушення відеозапис його фіксації додається до протоколу.

Варто нагадати, що водієві дозволено мати до 0,2 проміле в крові під час водіння. Все, що вище за норму — порушення. Цей показник відповідає майже нульовому вмісту спирту в організмі.

Нині в Україні діють штрафи за кермування у нетверезому вигляді у розмірі 17−34 тисячі гривень (при другій зупинці у нетверезому вигляді на нього чекатиме ще й позбавлення прав на 3 роки). Якщо ж порушити двічі за рік, то доведеться попрощатися з автомобілем, посидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. На додаток до цього буде запроваджено 10-річну заборону на керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що у лютому в Раді було зареєстровано законопроєкт про запровадження нового виду штрафу для водіїв — за неналежне перевезення домашніх тварин.

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