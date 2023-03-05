В Україні запровадили точкові відключення електроенергії: хто буде без світла у неділю

В Україні 5 березня не встановлювалися ліміти на споживання електроенергії. Відповідно, масові стабілізаційні відключення світла застосовувати не планують. Однак у низці регіонів, зокрема на Одещині та Київщині, очікуються ремонтні роботи на електромережах.

Також причиною обмеження можуть стати пошкодження мереж у деяких енерговузлах, повідомили у ДТЕК.



Якщо така ситуація виникне, відключати світло також обіцяють за графіками.

У Київській області на 5 березня заплановано ремонти. Їх, зокрема, проводитимуть у Яготинській територіальній громаді. У зв'язку з 09:00 до 17:00 будуть відключення електроенергії в частині Яготина (вул. Незалежності, Дарницька, Винниченка, Чкалова, Лермонтова, Паркова, Гастелло, Бондаренко; Засупоївка, садове товариство «Алгоритм»).

Крім того, в «Укренерго» додали, що 5 березня ремонтні бригади розпочнуть додаткові ремонтні роботи на енергооб'єктах на Одещині.

«Це складні роботи на високовольтному устаткуванні, тому у неділю, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання», — попередили енергетики.

Роботи проводяться на енергооб'єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами та можуть мати приховані пошкодження.

«Тому навіть поновлення їхнього функціонування, на жаль, не виключає ризику виникнення відмов інших елементів мережі, які живлять Одесу, які можуть статися під час проведення ремонтних робіт», — зазначили в «Укренерго».

Проте станом на 10 ранку 5 березня відключення на Одещині не планується.

«З вівторка в Одесі немає відключень — ні через балансові обмеження, ні через мережеві. Мережа вже здатна попустити обсяг електроенергії, якій потрібен місту та області. До 15 березня плануємо завершити основні роботи з відновлення надійності харчування регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів», — сказав голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Відзначимо, що анонсоване рядом джерел підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, найімовірніше відкладуть до кінця літа.

333

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram