Ніяких скрабів, пілінгів, протисонцевих кремів: що слід знати хворим на периоральний дерматит

Периоральний дерматит — це хвороба шкіри, яка проявляється у вигляді плям чи прищиків, що схильні до злиття, і розміщуються вони на обличчі (переважно біля рота, носа та повіках) чи геніталіях — тобто усіх ділянках, де є ніжна шкіра. Може викликати печіння, свербіж. Його причина достеменно не відома, але вважається, що зовнішні подразники — це часті тригери.

«Сюди входять косметика, косметичні процедури, глюкокортикостероїди (гормональні ліки, креми, мазі, спреї, таблетки), фтор у зубних пастах та інше, — зазначає дерматологиня Катерина Бакіко. — Сучасні жінки користуються косметикою доволі багато, гормональні ліки продаються без рецепта — то не дивно, що така хвороба часто зустрічається. Історія початку цієї хвороби у кожного різна — у когось нізвідки з’явились висипання на лиці, у інших після чіткого тригера.

Проте далі все відбувається за схожим сценарієм. Чи то за невірною рекомендацією лікаря, чи то через самолікування такий висип починають мастити гормональними кремами. Висип швидко проходить, а тоді при скасуванні ліків — повертається. Пацієнтка знову мастить, він знову проходить і при відміні повертається рикошетом. Таким чином з часом хвороба стає важчою, гіршою через невірне лікування.

Гормональні ліки заборонені при периоральному дерматиті. Ними не бажано довго користуватись на лиці з приводу інших хвороб, адже стероїди можуть спричиняти периоральні дерматити самі по собі. А жінка тоді час сушить голову — а що вона з’їла чи які аналізи треба здати, щоб виявити причину дерматиту.

Все просто — хвороба кожного разу погіршується від гормональних ліків і спалахує після їх відміни. Звичайно, такий дерматит буває не тільки при гормональному лікуванні. Але ця історія дуже типова".

При периоральному дерматиті не потрібно проходити обстеження, щоб виявляти «причину». Якщо лікар впевнений у діагнозі, то лікуємо лише шкіру.

«Не треба сидіти на дієті. Поява висипу не пов’язана з алергією чи окремими продуктами, — переконує лікарка. - Користуєтесь гормональними ліками при периоральному дерматиті — вони дають тимчасове полегшення, але погіршують хворобу у перспективі. Користуватись жирною чи агресивною косметикою, це часті тригери. Ця хвороба схильна тягнутись довго і повертатись, проте згодом проходить самостійно. Головне — відмінити гормони. Інколи лікар може відміняти ваш гормональний крем поступово. Дерматолог також може призначити зовнішні засоби для його лікування або внутрішні. Ці ліки мають протизапальну та лікувальну активніть саме на цей вид дерматиту. Ефект помітний не одразу, потрібні тижні-місяці для лікування. Під час різкої відміни гормонів, зазвичай стається яскраве спалахування висипу знову, слід його перечекати, або застосовувати вищенаведені ліки, аби зменшувати неприємні симптоми.

Для догляду за шкірою — оминаємо косметику, або допускаються безмильні пінки для вмивання, рідкі лосьйони або креми для зволоження. Ніяких кислот, ретинолу, скрабів, пілінгів, протисонцевих кремів та інших — не можна".

Стероїдні ліки, безперечно, творять дива та допомагають у лікуванні багатьох хвороб. При правильному застосуванні вони безпечні, ефективні та доступні. Проте, як і будь які ліки, вони потребують дотримання правил користування, тому не займайтесь самолікуванням.

Раніше лікарка розповіла, що не варто їсти людям із проблемною шкірою.

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