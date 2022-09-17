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Здоров'я та медицина

Чи можна митись при шкірних хворобах: лікарка дала відповідь

14:10 17 вересня 2022
Чи можна митись при шкірних хворобах

За словами відомої дерматологині Катерини Бакіко, яка раніше пояснила, що робити, якщо у немовляти з'явилися молочні кірки на голові, досить часто вона чує від пацієнтів, буцімто купатись не можна, коли є якась висипка на тілі. Особливо, якщо шкіра лущиться, хвороба заразна чи супроводжується підвищенням температури. Та чи дійсно це так, лікарка пояснила:

— Рекомендації уникати купання сягають своїм корінням часів, коли у дерматології ще не було достатньо ефективних ліків, а шкірні хвороби ще не були достатньо вивчені, тому рятувались багатьма порадами та віруваннями. Як от, що висип можна «простудити», чи інфекція шкіри рознесеться по організму під час миття.

З часом уявлення про те, що митись не можна, хибно розповсюдилось майже на усі шкірні хвороби. Насправді гігієна є незамінною складовою нашого здоров’я, і це стосується не лише шкіри. Дбати за її чистоту — це, без сумніву, один з етапів лікування, і він є надзвичайно важливим. Адже шкіра під час миття очищається від бруду, поту, пилу, відмерлих часточок шкіри, висип очищається від кірок, лусочок. Чистий висип буде швидше загоюватись, а ліки нанесені на нього — краще проникатимуть.

Миттям, як пояснює Катерина Бакіко, ми зменшуємо кількість бактерій, грибків та вірусів, а відтак знижуємо імовірність вторинного інфікування, що теж дуже важливо. Натомість активне потіння, особливо тоді, коли є підвищення температури тіла, — веде до ще більшого подразнення шкіри, а відтак — свербежу. І тут купатись лікарка теж дуже рекомендує.

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