Відключення світла — не проблема: названо рослини, які допоможуть позбутися плісняви у будинку при «блекаутах»

Через постійні відключення світла, які енергетики проводили у зв'язку з регулярними атаками російського тирана на енергоструктуру України, у квартирах у деяких українців почала з'являтися пліснява.

А, як відомо, підвищена вологість повітря та перепади температури сприяють розвитку грибка, пише видання «Фокус».

Втім, навіть атаки путіністів не можуть стати на заваді, й українці можуть запросто виправити ситуацію за допомогою рослин, які забирають зайву вологу з повітря та захищають від появи плісняви.

Перш за все, хлорофітум. Він очищає навколишнє повітря та видаляє такі забруднювачі як формальдегід та бензол. Крім цього, хлорофітум добре поглинає вологу з повітря, що запобігає появі плісняви.

Спатіфіллум («Лілія світу»). Завдяки своєму розлогому листю квітка вбирає вологу, що циркулює в повітрі, і таким чином допомагає запобігти розвитку цвілі та грибка у будинку.

Бостонська папороть — любитель вологого ґрунту, тому у ванній їй точно сподобається. Також папороть вважає за краще перебувати під непрямими сонячними променями.

Тілландсія. Краще її поставити у кімнаті з вікнами, оскільки їй потрібне фільтроване сонячне світло. Ця красуня має особливість харчуватися вологістю навколишнього повітря. Її листя допомагає вловлювати воду у повітрі, і таким чином знижує рівень вологості у будинку.

Раніше ми розповідали про кімнатні рослини, які не варто тримати вдома.

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