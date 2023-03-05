«Ліверпуль» забив 7 «сухих» м'ячів «Манчестер Юнайтед»: відеоогляд фантастичного матчу АПЛ

Одне з надпринципових протистоянь у чемпіонаті Англії з футболу між «Ліверпулем» та «Манчестер Юнайтед» сенсаційно закінчилося найболючішим в історії побиттям «червоних дияволів». Команда Юргена Клоппа в рамках 26-го туру АПЛ реабілітувалась перед рідними вболівальниками за поразку в Лізі чемпіонів від «Реала» (2:5), розгромивши підопічних Еріка тен Хага — 7:0 (Гакпо, 43, 50, Нуньєс, 47, 75, Салах, 66, 73, Фірміно, 88).

Примітно, що земляки «Бітлз» примудрилися відвантажити грізному опоненту, який перервав свою 11-матчеву серію без поразок у всіх турнірах, 7 м'ячів після 8 ударів у площину воріт. Фантастична ефективність! Так боляче «МЮ» не били в офіційних матчах з далекого 1931 року, коли манкуніанці програли «Вулверхемптону» з таким самим рахунком.

Зазначимо, що новоспечений володар Кубка англійської ліги «Манчестер Юнайтед» не може забити хоча б один гол на «Енфілді» з 2018 року. Ба більше, три з чотирьох протистоянь між «Ліверпулем» та «Манчестер Юнайтед» закінчилося розгромом колишнього клубу Кріштіану Роналду (минулого сезону команда Клоппа знищила суперника — 4:0 та 5:0).

До речі, лідер атак «Ліверпуля» Мохамед Салах, який відзначився «дублем» та двома асистами, зі 129 точними ударами став найкращим бомбардиром «Ліверпуля» в історії чемпіонату Англії (у колишнього рекордсмена Роббі Фаулера — 128 голів).

Становище лідерів АПЛ: 1. «Арсенал» — 63 очки (26 матчів); 2. «Манчестер Сіті» — 58 (26); 3. «Манчестер Юнайтед» — 49 (25); 4. «Тоттенхем» — 45 (26); 5. «Ліверпуль» — 42 (25).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у чемпіонаті України забив 7 «сухих» м'ячів у ворота «Металіста 1925».

Фото Twitter ФК «Ліверпуль»

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